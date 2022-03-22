Bakan Nebati: Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artan emtia fiyatları nedeniyle zarara uğrayan kamu müteahhitlerine bütçe imkanları doğrultusunda destek vereceklerini söyledi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneği'nce düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Nebati, Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türk lirasına olan güvenin arttığını belirtti.

'Türk lirası en düşük durumda'

Nebati şunları kaydetti:

"Dünyadaki oynaklık tabii Türkiye'de de yansıyor. Avro-dolar paritesine bakın, orada da görürsünüz, iniş çıkışlar oluyor. Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart'tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun.

'Vatandaşımız doğalgazı 10'da bir fiyatına kullanıyor'

Kış aylarında bunun etkilerini sert hissedeceğiz demiştik. Rusya-Ukrayna krizinden sonra bu sertlik biraz daha şiddetlendi. Türkiye tek başına bir fanus içinde yaşamıyor. Londra'da araç kullanan da akaryakıt fiyatından etkilendi, Fransa'daki de Almanya'daki de Türkiye'deki de... Bu gayet normal. Ama bizim farklılığımız var, şu an vatandaşımız meskende doğalgazı 10'da bir fiyatına kullanıyor. Tam bir destekleme var. Yaz ile birlikte enflasyonda hafiften bir düşüş, ardından aralık ayında geçen aralıkta yüklendiğimiz yükleri atarak seçimlere doğru gideceğiz."

Bakan Nebati, kamu müteahhitlerinin artan inşaat maliyetlerine ilişkin bir soru üzerine, müteahhitlere ayırdıkları rakamın 9 milyar lirayı geçtiğini ifade ederek, "Ocak ayından itibaren özellikle emtia fiyatlarında korkunç bir artış oldu. Müteahhitlerimiz de bu emtia fiyatlarından etkilendi. Müteahhitlerin gerçekten ne kadar zarar ettiklerine yönelik olarak bir çalışma yapıyoruz. Bütçe imkanları içerisinde kim zarar görüyorsa bunlara yönelik olarak elimizden gelen desteği veririz" değerlendirmesinde bulundu.