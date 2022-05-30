Bakan Nebati sonunda kabul etti: Tek başına devlet enflasyonu çözemez

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’nda konuştu.

Nebati konuşmasında enflasyon sorununu tek başına devletin çözemeyeceğini belirterek dünyadaki gelişmelere dikkat çekti.

Türkiye'de enflasyonun önümüzdeki dönemde de artarak süreceğine dönük beklentiler artarken, Bakan'ın açıklaması bu gerçeğin kabulu olarak yorumlandı. Kısa süre öncesine kadar enflasyonun mutlaka düşürüleceğine dair açıklamalar yapan Nebati'nin bugünkü konuşmasından satır başları şöyle:

Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Salgının tetiklediği sıkıntılarının ardından Ukrayna’daki savaş da devam ediyor. Bu durum, salgın sonrası küresel ekonominin yüzleştiği sıkıntıları daha da derinleştirdi.

Türkiye ise güçlü büyümesine devam ediyor. Öncü göstergeler büyümenin 2022 ilk çeyrekte yüzde 7 olacağına işaret ediyor.

Emtia fiyatlarındaki artışlar, tedarik zincirindeki sıkıntılar, taşımacılık faaliyetlerindeki artışlar tüm dünyada enflasyonun sert bir biçimde yükselmesine sebep oldu. Bugün gelişen ve gelişmekte olan ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele ediyor.

Biz mevcut kaynaklarımızı etkin kullanarak vatandaşlarımızın ve üreticimizin maruz kaldığı fiyat artışları karşısında destek oluyoruz.

'Geçici olduğunu düşünüyoruz'