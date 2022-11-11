Bakan Nebati duyurdu: EYT'yi Erdoğan açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati merak konusu olan EYT ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Nebati TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili soruları üzerine ilgili çalışmayı Çalışma Bakanlığı ile koordineli yürüttüklerini belirterek çalışma tamamlandıktan sonra önce kabinede görüşüleceğini ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını kaydetti.

Öte yandan Nebati, dün gün boyunca EYT ile ilgili bir açıklama yapmış gibi haberler yayımlandığını belirterek, bir açıklaması olmadığını ifade etti.