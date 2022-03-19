Bakan Nebati: Bu ülkede iş adamı, iş kadını olmak o kadar tatlı ki...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda konuştu.

"Enflasyonla mücadele kapsamında gıdada KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini" söyleyen Nebati, “KDV’de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

'Türkiye ekonomisini kurtardık'

Yabancı sermayedarlara seslenirken kullandığı "Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz" sözleriyle ilgili açıklama yapan Nebati, "Faiz ve kur odağında, sığ bir alanın içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah. Yurtdışına ülkemizi şikâyet etmek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin; bu ülkede can, mal, ırz ve inanç güvenliği sağlandığı için; bu ülkede kambiyo rejimine inanarak gelin; temel insan haklarına öncelik veren özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin diye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

KDV indirimine ilişkin de konuşan Nebati, ''KDV ile ilgili karmaşık ve hesaplanamaz bütün yöntemlerin sadeleştirilmesi ve oranlarının sadeleştirilmesi yolunda da önemli adımlar atıyoruz, çalışmalarımız sürüyor'' dedi.

'Bu ülkenin kazancı karamsarlara da yeter'

Nebati şöyle konuştu:

"Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Petrol fiyatları yükseldi, farkındayız. Dış ticareti ve enflasyonu olumsuz etkiliyor, farkındayız. Bunları gizlemiyoruz ama mücadelemizden asla geri adım atmıyoruz. İş gücü piyasasına da iş üreterek yolumuza devam ediyoruz. Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi güvenilir ve kazançlı bir ülke olarak görmeye devam ediyor.

Bu ülkede genç olmak, iş adamı, iş kadını olmak o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki... 40-50 yılda dönüşümünü bekleyen ülkelerin yanında 8-10 yılda işin dönüşünü bekleyen iş insanı olmak ne demek ya. 21. yüzyıl bizim yüzyılımız. İnatla söylüyorum, inanmayanlar vardı onlar bile kazandı diyecekler. Bu ülkenin kazancı karamsarlara da yeter, kötümserlere de yeter, inanmayanlara da yeter. O kadar derin ve güçlü bir ülkenin elhamdülillah vatandaşlarıyız."