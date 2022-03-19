Bakan Nebati: Bu ülkede iş adamı, iş kadını olmak o kadar tatlı ki...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "TÜGİK İş Zirvesi Programı"nda konuştu.
"Enflasyonla mücadele kapsamında gıdada KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini" söyleyen Nebati, “KDV’de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.
'Türkiye ekonomisini kurtardık'
Yabancı sermayedarlara seslenirken kullandığı "Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz" sözleriyle ilgili açıklama yapan Nebati, "Faiz ve kur odağında, sığ bir alanın içerisinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah. Yurtdışına ülkemizi şikâyet etmek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin; bu ülkede can, mal, ırz ve inanç güvenliği sağlandığı için; bu ülkede kambiyo rejimine inanarak gelin; temel insan haklarına öncelik veren özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin diye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
KDV indirimine ilişkin de konuşan Nebati, ''KDV ile ilgili karmaşık ve hesaplanamaz bütün yöntemlerin sadeleştirilmesi ve oranlarının sadeleştirilmesi yolunda da önemli adımlar atıyoruz, çalışmalarımız sürüyor'' dedi.
'Bu ülkenin kazancı karamsarlara da yeter'
Nebati şöyle konuştu: