Bakan Nebati borçlu sayısını paylaşmadı: 'İcra takibi dosya sayısı 23 milyonu geçti'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi kartı borçları ve borçlar nedeniyle icra takibine düşen yurttaşların durumuyla ilgili sayısal verilen açıklanması istemiyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, önergesinde, "Kredi kartı borcu bulunan kişi sayısı kaçtır? Toplam kredi kartı borç tutarı ne kadardır? Özel ve kamu bankalarında ayrı ayrı takibe düşen kişi sayısı kaçtır? İcraya verilen kredi borçlu sayısı ne kadardır? İcra yoluyla el konulan taşınmaz ve araç sayısı kaçtır?" sorularına yanıt istedi.

Bakan soruları yanıtsız bıraktı

Soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2021 yılı Aralık ayı itibariyle kredi kartı müşteri sayısının 29 milyon 978 bin 121 olduğunu bildirdi. Bakan Nebati, soru önergesinde yer alan diğer soruları ise yanıtsız bıraktı.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurttaşların büyük çoğunluğunun artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını, çok sayıda vatandaşın banka kredisi ve kredi kartları ile günü kurtarmaya çalıştığını ifade etti. Vatandaşın ifadesiyle kredi kartlarına takla attırarak borcu borçla kapatma süreci yaşandığını belirten Gürer şunları ifade etti:

"Gelirleri ve tasarrufları enflasyon karşısında eriyen vatandaşlar, gelirlerinin yetmediği zorunlu harcama ve borç ödemelerini yapabilmek için hızla borçlanmaktadır. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) borcu (takiptekiler de dahil) 6 Mayıs itibariyle 1 trilyon 115 milyar liraya yükselmiştir. Kredi kartları nedeniyle icralık olan çok sayıda yurttaş varlığına karşın Bakan bu konuda rakam vermekten kaçınması sorunun boyutunun ne kadar büyük olduğunun da göstergesidir."

İcra dairesindeki dosya sayısı 23 milyonu geçti

Kredi kartları ve kredi borçlarını ödeyemeyen yurttaşlara bankalar tarafından icra takibi başlatıldığına işaret eden Gürer, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının son bir yılda 1 milyon 550 bin adet artarak 13 Mayıs itibariyle 23 milyon 459 bine çıktığını belirtti. Gürer, "Önemli ölçüde kredi kartında ödeme güçlüğü yaşamaya başlayan bir kesim var. Özellikle çalışanlar birden çok banka kredi kartıyla birinin borcunu diğer banka kredisiyle kapatarak ayakta durmaya çalışmaktadır" diye konuştu.