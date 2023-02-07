Bakan Muş: Kilis'te arama faaliyetleri sona erdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 10 ilden birisi olan Kilis'te arama faaliyetlerinin sona erdiğini ve enkaz altında kimsenin kalmadığını açıkladı.

Kilis Valiliği'nde basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Muş, "Benzerine az rastlanır bir felaketle karşı karşıyayız. Türkiye tarihinin en büyük ikinci ve üçüncü depremlerini yaşıyoruz art arda 9 saat arayla. Deprem büyük bir alana hasar verdi. Hava koşullarının çok olumsuz olması çalışmaları zorlaştırdı" dedi.

Bakan Muş, Kilis'teki duruma ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Kilis'te toplam 466 yaralımız var. Bunların şu an itibarıyla 30'u serviste, 14'ü yoğun bakımda. Geri kalan vatandaşlarımız taburcu edilmiş durumda. 22 vefat var Kilis'imizde. Buradaki 10 vatandaşımız Kilis'te ikamet eden, 12 vatandaşımız da diğer illerden buraya gelen ve vefat eden vatandaşlarımız. Şu an itibarıyla Valiliğimiz koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları yürütülmekte. An itibarıyla yapılan tespitlerde 138 binanın ağır hasarlı olduğu, 119 binanın yıkık durumda olduğu ilgili birimlerce tespit edilmiş durumdadır."

'Kilis ilinde arama faaliyetleri sona ermiştir'

Bakan Muş, "Şu an itibarıyla Kilis ilinde arama faaliyetleri sona ermiştir. Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. Vefat eden vatandaşlarımız toprağa verilmiştir. Geri kalan vatandaşlarımızın sağlığına, sıhhatine kavuşması için sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla Kilis normale doğru yavaş yavaş inşallah dönecektir" ifadelerini kullandı.

'Yaptırımlarımız çok ağır olacak'

Muş, depremin ardından fahiş fiyat uygulayanlara yönelik yaptırımlar konusunda kendisine yöneltilen soruyu ise şöyle cevapladı:

"Zorda kalmış vatandaşlarımızı suistimal edenler ki ben olmasını beklemiyorum ama gelen şikayetler, bize ulaşan bilgiler de olabileceği yönünde. Dolayısıyla bunlarla alakalı gereken adımları atacağız. Zorda kalmış vatandaşlarımızı suistimal edenler hakkında yaptırımlarımız çok ağır olacak. Bu yaptırımları da kamuoyuyla zaten paylaşacağız. Normal uygulamaların ötesinde çok sert cezai yaptırımlar uygulayacağız onu da söyleyeyim."