Bakan Muş açıkladı: Martı hakkında soruşturma

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ‘Martı’ adlı elektrikli scooter kiralama şirketi hakkındaki ‘gümrük kaçakçılığı' iddialarının ardından yaptığı açıklamada, firmaya soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Muş, firmanın CEO’su Oğuz Alper Öktem ile AKP Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in kızı İrem Bilgiç’in nikahında şahitlik yapmıştı.

Martı ile ilgili iddialar, dün Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün yazısı ile gündeme geldi. Öztürk, “Ticaret Bakanı bu sorulara cevap verecek mi?” başlıklı yazısında, Martı şirketiyle ilgili bir ihbar mektubunun CHP genel merkezine geldiğini söyledi.

"İddia konusu; Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi'nin gümrük kaçakçılığı, kredi kartı bilgilerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı bir biçimde paylaştığıydı" diyen öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu ihbar üzerine CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ü konuyu araştırmak üzere görevlendirdiğini aktardı.

CHP’ye giden ihbar

“İki milletvekilinin araştırmasında kritik olan bölümlerden birisi, şirket sahibinin kayınpederinin AKP milletvekili olması ve aynı zamanda önemli bir görevde bulunması. İkincisi ise iş insanın nikah şahitleri arasında, gümrüklerin bağlı olduğu Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da bulunması” diyen Öztürk, “Söz konusu şirketle ilgili Ticaret Bakanlığı'na gelen ihbardan milletvekillerinin duyumu var. Ama, bu dosyanın kayınpederin devreye girmesiyle kapatılacağı endişesi de var. Milletvekilleri Mahir Polat ve Süleyman Bülbül, Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na 6 Nisan 2022'de suç duyurusunda bulundu” ifadelerini kullandı.

‘Scooterlar' düşük gösterildi' iddiası

Yazısının devamında, milletvekillerinin yaptıkları araştırmaya dair bilgiler paylaşan Saygı Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Martı İleri Teknoloji Anonim Şirketi, Çin'de yerleşik Nınerbot (Hong Kong) Trading Limited şirketinden bir yılda 8 bin 31 adet SNSC 2.3 model Scooter ithal etti. Birim fiyatının 205 dolardan Türkiye'ye teslim edildiği beyan edildi.

Aynı firmadan, aynı model scooter alan ikinci bir firma tanesi 206 dolardan bir yılda 5 bin 984 adet Türkiye teslimi yani sigortası ve navlunu ödenmiş haliyle (CİF) ithal etti. Bu iki firmanın ithalatında scooter başına sadece 1 dolar oynamasını milletvekilleri, ‘İki firmanın şüpheyi ortadan kaldırmak için perdeleme yapmak’ olarak yorumluyor.

Oysa aynı model SNSC 2.3 model scooteri başka bir firma tanesi 345 dolardan 5 bin 776 tane fabrika teslimi yani sigorta ve navlunu ödenmeden (FOB) Çin'den teslim aldığını beyan etti. Bunun üzerine sigorta ve navlun bedeli eklendiğinde basit bir hesapla 390 dolara Türkiye teslimi olduğu görülüyor. Bu firma da 5 bin 776 adet ithal etti. 205 -206 ve 345 dolardan ithal edilen scooterler için yüzde 6 gümrük vergisi, yüzde 20 ilave gümrük vergisi, yüzde 3 ÖTV ve yüzde 18 KDV tahsil ediliyor.”

‘Devletin vergi kaybı 1,5 milyon dolar'

Öztürk, milletvekilleri Bülbül ve Polat’ın, şunları söylediğini belirtti:

“İki firmanın Çin'deki aynı firmadan aynı bedellerle aynı model scooter ithal etmesi, kuruluş yerlerinin İstanbul'da aynı ilçe de, ABD'de de aynı kentte olması hayatın doğal akışına terstir. Scooterin gümrükte ödenen KDV dahil gümrük yükünün yüzde 53.14 olduğu hesaba katılırsa, bir yılda yapılan scooter ithalatında Devletin vergi kaybının yaklaşık 1.5 milyon dolar olduğu tespit edildi. Cezalarıyla birlikte 10 milyon dolara yaklaşan bir vergi kaybından söz ediyoruz. Vergi kaçırmak amacıyla kıymetler düşük beyan ediliyor.”

Saygı Öztürk ayrıca, iki vekilin, kredi kartı bilgilerinin başkalarına satılıp satılmadığının tespiti için de Ticaret Bakanlığı’na başvurduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama

Saygı Öztürk, yazısı üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un kendisine gönderdiği açıklamayı bugünkü köşesinde paylaştı.

Firma hakkında 13 Ocak 2022’de soruşturma başlatıldığını bildiren Muş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Köşe yazınızda bahsi geçen konularla ilgili inceleme ve soruşturma süreçleri CHP'li iki milletvekilinin Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığımıza yaptığı başvurulardan yaklaşık üç ay önce 13 Ocak 2022 tarihinde bakan olarak bizzat kendi imzaladığım onay yazısıyla başlatılmış ve konuyla ilgili üç ticaret müfettişi görevlendirilmiştir.

6 Nisan 2022 tarihinde aynı hususları ihtiva eden CHP'li milletvekillerinin dilekçeleri de gecikmeksizin ilgili müfettişlere gönderilmiştir. Müfettişlerce yapılan çok yönlü inceleme devam etmektedir. Bakanlığımızca konunun üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Müfettişlerimizin, ithalatla ilgili konularda tarife, kıymet ve menşeye ilişkin her daim geriye doğru inceleme yaptığı hususu gözden kaçmamalıdır.”