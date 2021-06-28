Bakan Kurum'dan müsilaj denetimi açıklaması: 26 işletmeye men cezası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilajla ilgili yapılan denetimlerde toplam 14 milyon TL idari para cezası uygulandığını, 26 işletmeye men cezası verildiğini açıkladı.

Memleketi Konya'yı ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Kurum ''Marmara'da müsilaja ilişkin 22 maddelik eylem planı çalışmasını kararlı şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin denetim yaptık. Bu çerçevede 14 milyon TL idari ceza uyguladık, toplamda 26 işletmeye men cezası verdik. İşletmeleri bu noktada denetleyerek Marmara’mızı korumak adına adımlarımızı atıyoruz. Yalova'da 3, Balıkesir'de 5, Tekirdağ'da 12, Kocaeli'de 1 ve İstanbul'da 5 olmak üzere 26 tesisin yine işletmesini kapatma cezası vermek suretiyle denetimlerimizi yaptık" dedi.

475 noktada 7 ilde müsilajla ilgili temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Kurum "20 günlük sürede toplamda yaklaşık 7 bin 932 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafını sağladık" diye konuştu.

Kurum "Meclis’te atık su arıtma tesisiyle çevre yatırımlarının yap-işlet-devret modeliyle yapılabilmesine imkan sağlayacak düzenlemeyi Meclisimizle çalıştık. Bu hafta Mecliste, vekillerimiz bu görüşmeleri yapmak suretiyle bu noktada belediyelerimizin kısa vadede bu yatırımlarını yapmasına imkan sağlayacak adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.