Bakan Kurum'dan konut projesi açıklaması: Cumhurbaşkanımız Ağustos'ta paylaşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir proje açıklayacaklarını duyurdu ve “İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak" dedi.

Kurum, Habertürk televizyonunda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu canlı yayına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yeni bir proje açıklayacaklarını söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Maliyetleri düşürecek, hem sektörümüze hem vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut yapılmasına imkan sağlayacak, hem de vatandaşımızın erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 1 milyon 137 bin konut ürettik. Bunları 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu projeye de devam edeceğiz. İnşallah ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Yine büyük bir projeyi vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre bunun bir sosyal konut projesi olacağını belirten Kurum, "Öncelik buradaki konut ve kira fiyat artışlarının en fazla yaşandığı illerde sübvanse edebilmek amacıyla bu projeyi yapacağız. Vatandaşımız aidat öder gibi ev sahibi oluyor” dedi.