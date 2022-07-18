Bakan Kurum'dan 'asbestli gemi' açıklaması

Bakan Kurum, "Gelen gemide söylendiği gibi 900 ton değil, 9 ton asbest var. Gemilerin bu tür işlemleri uluslararası kurallara bağlıdır. Yani siz öyle kafanıza göre alamazsınız. Gemi Türkiye’ye gelmeden önce uluslararası kontrolden geçiyor. Ve sonuç uygun çıktı." açıklamasını yaptı.

Kurum, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye konuştu . Kurum, "Gemi uzun süre beklediği için iddialar üzerine biz uluslararası uzmanlara ayrıca incelettik. Basel Sözleşmesi’ne göre riskli bir durum tespit edilmedi. Böyle bir geminin sökümünü dünyada yalnız iki ülke yapabiliyor. Hindistan ve Türkiye’de Aliağa... Karar uluslararası hukuka göre alındı. AB Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunarak tüm yükümlülükleri yerine getirdi. Gemi Türk karasularına girdiğinde ayrıca biz de kontrol edeceğiz. Ters bir durum olursa geri göndereceğiz...” ifadesini kullandı.

“En son kontrolde normalden fazla asbest tespit edilirse?” sorusuna Bakan Kurum şu yanıtı verdi:

“Vatandaşlarımız müsterih olsun. Çevreye aykırı, denizlerimize zarar verecek, insanlarımızı riske atacak hiçbir şeye izin vermeyiz. Bugüne kadar da vermedik.”