Bakan Kurum: Şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir

İlbank Konya Bölge Müdürlüğü hizmet binası temel atma ve toplu törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada bir konuşma yaptı.

"Nasıl her girdiğimiz yoldan zaferle döndüysek, ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız, bu mücadeleden de milletimizle birlikte çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; ‘bu günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın’ Milletinin içerisinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapanların timsah gözyaşlarına kimse aldanmasın" diyen Kurum, "İnanın, şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz, ama evelallah tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi bekliyor, çocuklarımızı, yavrularımızı bekliyor” ifadesini kullandı.