Bakan Kurum 'sosyal konut' projesine başvuru sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TV100'de katıldığı canlı yayın programında sosyal konut projesine ilişkin soruları yanıtladı.

"İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamındaki ilk temellerin, 25 Ekim'de nerede atılacağına ilişkin soru üzerine Kurum, "Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz" dedi.

Kurum, ayrıca "5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam" diye konuştu