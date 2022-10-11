Bakan Kurum: Konut arsalarının yüzde 40'ı şehir merkezlerinde olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamındaki 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri kampanyasına ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik" dedi.

DHA'nın haberine göre; "Şu ana dek e-Devlet üzerinden 7,2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4,5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık" diyen Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını söyledi.

Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul'da, 100 bin Ankara'da, 25 bin İzmir'de, 45 bin Gaziantep'te, 55 bin Konya'da, 25 bin Kayseri'de, 30 bin Diyarbakır'da, 28 bin Eskişehir'de, 26 bin 700 Van'da, 23 bin Antalya'da olmak üzere 81 ilimizde; 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

'Binalar, zemin artı 4-5 katı geçmeyecek'

Kura ile verilecek arsaları iki gruba ayırdıklarını dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, 2'nci grupta müşterek parseller bulunuyor. Yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Bu parsellerde inşa edilecek binalar, zemin artı 4-5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilecek. İnşallah, en geç 2 yılda arsaların alt yapısını tamamlayarak eksiklerini gidereceğiz.

Aralık ayı itibarıyla planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahipleri belli olan arsaların tapularını vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz. Müstakil parsel grubundaki arsalarımız, 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle, 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle, faizsiz ve sabit ödemelerle yapılabilecek."

'İş yerlerinin temellerini 2022 yılı bitmeden atacağız'

Sosyal konutların temellerinin 25 Ekim'de atılacağını söyleyen Kurum, "Bu anlamda; 25 Ekim'de, Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5 bin konutun temelini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, milletimizle birlikte atacağız" dedi.

Kurum, 50 bin iş yeri için ise ilk etapta 28 ilde toplamda 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni iş yerinin hizmete sunulacağını ifade ederek, "Bu iş yerlerimizi de 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle; 120 ay vadeyle sanayicimize, genç girişimcilerimize sunacağız. İnşallah sanayi iş yerlerimizin de temellerini 2022 yılı bitmeden atacağız" açıklamasında bulundu.