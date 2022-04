Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları için düzenlenen iftar programında konuştu.

Kurum, "İşçi kardeşlerimizin emekleri, büyük Türkiye'nin yatırımlarının, mega projelerinin, dev eserlerinin en büyük gücüdür. Bugün yapılan her bir anıt eserin, atılan her büyük adımın, kazandırılan her büyük yatırımın altında sizlerin alın teri, el emeği, göz nuru vardır" diye konuştu.