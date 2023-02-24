Bakan Kurum: Gaziantep'te yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm çabamız, vatandaşlarımızı bir an önce evlerine kavuşturmak için. Sözleşmelerini imzaladığımız, zemin etüt çalışmaları tamamlanmış alanlarda hemen işe koyuluyoruz, TOKİ eliyle Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapacağımız 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk."