Bakan Kurum: Depremzedeler için konutların yapımı Mart ayında başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını ve depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına yönelik 25 bin kişilik çadır kurulduğunu belirtti.

Bakan Kurum, “Konteyner kentlerimizin, prefabrik evlerimizin ve yığma malzemelerden yapmış olduğumuz geçici yaşam alanlarının inşasını yürütüyoruz. Bu kapsamda hem Nurdağı hem İslahiye’deki vatandaşlarımızın yaşamlarını sürdürebilecekleri konteyner kentlerin kurulum sürecini yürütüyoruz. Hükümet binası hasar sebebiyle kullanılamaz durumdaydı ve orada da tadilatları başlattık, bir hafta veya en geç on gün içinde hizmete başlayacağız” diye konuştu.

Murat Kurum, şöyle konuştu:

"Depremde hasar gören 10 ilde yer tespitleri yapıldı. Ön alan çalışmalarını tamamladık ve şimdi ayrıntılı jeolojik etüt çalışmalarını başlattık. Şehrin 50-100 yılını, tüm ihtiyaçlarını, kültürünü yaşatacak daha iyi güzelini yapabilecek anlayışla bu planlamayı başlattık. Bu kapsamda 10 ilde eş zamanlı önceliğimiz rezerv alanlarındaki yerleşim alanlarında bu ihtiyaçları karşılayacak, ardından mevcutta depremin ağır hasar verdiği yerlerde yeni master plan çalışması yapacağız. Rezerv alanlarda ayrıntılı jeolojik etütleri yapıyoruz. Bu kapsamda deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil, zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeoloji raporlarıyla inceleyerek doğru, sağlam zemine oturtacağız. Yeni yapacağımız inşaatlarımız yöresel mimariye uygun olacak ve 3-4 katı geçmeyecek.

Mart ayı başı itibarıyla 10 ilde eş zamanlı çalışma başlatacağız. Tüm alanlarda inşaat sürecini yönetmek malzeme tedariki gibi bütün alanlara ilişkin tespitlere müteakip etap etap ihaleler yapacağız. 2-3 ay içinde büyük ihtiyacı giderecek adımları atacağız, ardından şehir merkezindeki planlamaları yaparak inşaatlara başlayacağız. Ay sonu itibariyle süreçleri başlatıyoruz, mart başı inşatlara eş zamanlı başlayacağız. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yeni, sağlam, güvenli konutları diğer afetlerde söz verip, yapıp bitirdiğimiz gibi bu afette de aynı anlayışla yapacağız. Bu süreci titizlik ve hassasiyetle yürütüyoruz. Daha önce TOKİ ile yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin konut dimdik ayakta. Yeni konutları da inşallah aynı anlayışla yaparak en kısa zamanda vatandaşa teslim edeceğiz."