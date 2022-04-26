Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Toplamda 24 bin 900 konut yapımı planlandı. Toplamda 36 bin konut yapılarak cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya’da yapmış olduk” dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yaptık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem konutları hakkında konuştu. Kurum cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yaptıklarını iddia etti.
Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Toplamda 24 bin 900 konut yapımı planlandı. Toplamda 36 bin konut yapılarak cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya’da yapmış olduk” dedi.