Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.

81 ilde sosyal konut projesinin başlayacağını söyleyen Bakan Kurum, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız" dedi.

Bakan Kurum, 801 milyon dolara mal olduğu belirlenen Ankapark ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

'Mahkeme durumunu suistimal ettiniz, polemik işinize geldi'

Kurum, şunları söyledi:

"Biz hep şunu söyledik; 'Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli' dedik. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik. Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz. Eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekânın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız.

Bugünkü belirsiz mahkeme durumunu siz suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir mahkeme süreci, güvenlik süreci diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı hemşerilerimizin aklıyla alay edercesine buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez."