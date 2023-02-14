Bakan Kurum: Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İller Bankası'nca (İLBANK), ilk günden bu yana "750 personelle altyapıya dair tüm çalışmaların hızla yürütüldüğünü" belirtti. Kurum, "İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95’ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölgede 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Buna göre, 151 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda, 72 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki arızalar giderildi.

Depremden zarar gören 10 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’i onarıldı. Kalan çalışmalar, arama kurtarma faaliyetlerinin ardından tamamlanacak. (AA)