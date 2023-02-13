Bakan Kurum: Ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.

Depremlerden etkilenen illerde hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planladıklarını kaydeden Kurum "Ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız" dedi.

Kurum "Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı" diye belirtti.