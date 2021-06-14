Bakan Kurum: 5 günde 1700 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'da 77 bölgede 5 gün boyunca yapılan çalışmalarla 1700 metreküp müsilaj temizlendiğini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ'da 77 bölgede 5 gün boyunca yaptığımız çalışmalarla 1700 metreküp müsilaj temizledik. Toplanan müsilajlar Bakanlığımız tarafından izin verilmiş, özel geçirimsizliğe ve niteliğe sahip düzenli depolama alanlarına götürülerek bertaraf edildi. Marmara Denizi ve kıyılarındaki çalışmalarımızı 1000 personel, 22 tekne ve çok sayıda karadan temizleme ekipmanıyla sürdürüyoruz. 7 ilde toplam 944 denetim gerçekleştirdik. Farklı noktalardan 259 numune aldık. Denetimlerimiz neticesinde 54 tesise 6,8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimiz ve aldığımız numuneleri çevre laboratuvarlarımızda incelemeye devam ediyoruz."