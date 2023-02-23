Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendi. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı" bilgisini paylaştı.

Bakan Kurum, "Türkiye tek yürek olarak, ilk andan itibaren seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Süreçte AFAD'ımız, Kızılayımız, jandarmamız, askerimiz, emniyet birimlerimiz, belediye personelimiz, gönüllü gelen tüm kardeşlerimizle burada Adıyaman için, köyleri, ilçeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son ana kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaları azimle, kararlılıkla yapacağız" açıklamasında bulundu.