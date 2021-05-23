Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini söyledi.
Videolu paylaşım yapan Koca, şöyle dedi:
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Onur Küçükarslan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Dersim
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakan Koca'dan tarım işçileri için aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, 'Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz' dedi.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini söyledi.
Videolu paylaşım yapan Koca, şöyle dedi: