Bakan Koca'dan tarım işçileri için aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, 'Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini söyledi.

Videolu paylaşım yapan Koca, şöyle dedi:

"Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" 

Haber

Fahrettin Koca'dan 'bu iş bitmiştir' açıklaması: Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak