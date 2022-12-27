Bakan Koca'dan SMA ilacına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pinal müsküler atrofi (SMA) hastalığına dair açıklamalarda bulundu.

SMA Bilim Kurulu'nun ocak ayı içerisinde toplanacağını belirten Bakan Koca, "SMA Bilim Kurulu'nu Ocak ayı içinde toplamayı planlıyoruz. Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak. Ülkemizde henüz kullanılmayan ilaç ve tedaviler ve bunların hangi hasta gruplarında kullanılabileceğine karar verilebilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı kararı da kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.