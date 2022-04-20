Bakan Koca'dan istifa eden doktorlara çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her ne suretle olursa olsun, memuriyetten istifa etmiş olan ve Son TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek." dedi.

Bakan Koca, sözlerinin devamında "Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek." ifadelerini kullandı.