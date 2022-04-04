Bakan Koca’dan Güldür Güldür paylaşımı

Koronavirüste can kaybı ve vaka sayılarında düşüş yaşanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan bir skeç paylaşımda bulundu.

Koca Güldür Güldür Show'da yapılan kendisinin taklidini paylaştı.

Bakan paylaşımında "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Söz konusu skeçte Koca'nın salgın yönetimi eleştiriliyordu ve bu durum bir zombi salgını üzerinden işleniyordu.