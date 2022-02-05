Bakan Koca'dan Erdoğan'ın durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Covid-19'a yakalanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi' dedi.

Koca "Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.