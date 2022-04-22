Bakan Koca'dan doktor maaşlarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluşmasında sağlıkta şiddet, malpraktis davaları ve hekimlerin maaşlarının azlığıyla ilgili açıklamalar yaptı. Tıp fakültesi buluşmalarında şiddet ve malpraktis konusunun ilk sırada yer aldığını belirten Koca, "bazı sendikal yapıların ve doktorların yargıyı yargılamaya kalkıştığını" öne sürdü.

Bakan Koca şöyle konuştu:

"Mevcut şartlarda, şiddet suçlarının failleri arasında tutuklu yargılananlar yüksek bir oran teşkil etmiyor. Bu çok haklı bir şikayet konumuz. Çünkü adalet talebimiz var. Tüm sorunlarımızın üstesinden gelecek gücün de ileri bir adalet olduğunu biliyoruz. Fakat mevcut duruma bakarak, bazı sendikal yapıların hatta hocaların yaptığı gibi, yargıyı yargılamayın. Hâkim ve savcı, önündeki kanunla hareket eder.

İşte, birçok şiddet olayında tutukluluğu mümkün ve gerekli kılacak yasal düzenleme şu anda yapılıyor. Bilin ki mesele, inisiyatif meselesi, kanı meselesi değildir. Kanun meselesidir. Kanunla ve sağlık sisteminin rehabilitasyonuyla şiddeti, mesleki risk olmaktan çıkaracağız. Malpraktis kabusuna yakında son vereceğiz."

'Hekimlerin hakları işçi söylemiyle kazanılamaz'

"Temel sorunlarımız 5 başlık altında toplanıyor: Mesleğin saygınlık kaybı, şiddet, malpraktis, ücret başta olmak üzere özlük hakları ve çalışma ortamı kaynaklı olumsuzluklar" diyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Hekimlerin haklarının işçi söylemiyle kazanılamayacağını görürüz. Böyle bakarsak, hakim ve savcıları rakibimiz değil, refikimiz biliriz. Kimi arkadaşların hakim ve savcılara karşı geliştirdikleri kıyaslama dilinin bizlere verdiği zararı bilmiyorsunuz. İtibar kıyaslanmaz. Bu ülkenin, intörnüne, pratisyen hekimine, asistan hekimine, uzman hekimine, harçlık, ‘liracık' değil; geçim kaygısı duymayacağı maaşın verilmesi için elimden geleni yaptığımı bilmenizi isterim." (İHA)