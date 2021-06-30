Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının açıklamalarda bulundu.
Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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"Bugün itibarıyla yaklaşık 50 milyon doz aşıya ulaşmış bulunuyoruz. İlk doz aşısını olan vatandaşlarımızla ikinci doz aşı zamanı gelen vatandaşlarımızın takvimleri birleştiğinde günde 1,5-2 milyon dolaylarında aşı yapıyor olacağız
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50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağına karar verdik.
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Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir.
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Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.
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Aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecektir.
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Elbette daha iyisini yapabilirdik fakat bilmenizi isterim ki, zor günlerde büyük işlerin üstesinden birlikte geldik