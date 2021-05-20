Bakan Koca: Vaka sayımız 10 binin altına düştü

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Kritik toplantı saat 17.00'de başladı. Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına video konferansla ile katıldı.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Koca "Kapanma dönemi sonrası uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğin öngörüyoruz" dedi.

Koca, şöyle devam etti:

Koca'nın ardından söz alan BioNTech patronu Prof. Dr. Uğur Şahin şunları söyledi:

Sayın Bakanımın anlattığı gibi Aralık'tan beri beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağ olsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.

120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, Haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.

Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz.

Üçüncü dozu 2022 yılı için öneriyoruz. Üçüncü doz, en erken altı ay en geç dokuz ay içinde uygulanmalıdır.

Aşı, 30'dan fazla varyantta etkili. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da aşımız yüzde 25’le yüzde 30 oranında etki gösteriyor. Bu etkide yüzde 70, yüzde 75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz.

Türkiye'ye aşıyı zamanında getirmek için gece gündüz çalışacağız.