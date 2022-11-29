Bakan Koca, tıbbi sekreter alımı yapılacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 bin 537 tıbbi sekreter alımı yapılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, sağlık sisteminde ihtiyacını fazlasıyla hissettiğimiz; görevi hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları arasında iletişimi başarıyla yönetmek olan Tıbbi Sekreterlerimizin Günü. 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü kutlu olsun.

Çok yakında aramıza 15 bin 537 tıbbi sekreter arkadaşımız daha katılacak. Bu sayı kısa sürede 32 bine ulaşacak. Her poliklinikte bir tıbbi sekreterimiz olduğunda sağlık sistemimizde bu sayılarla ölçülemeyecek bir değişim olmasını bekliyoruz. Çünkü anahtar sözcük, iletişimi yönetmek."