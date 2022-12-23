Bakan Koca: Randevusunu iptal etmeyen 15 gün aynı bölümden randevu alamayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayda ortalama 2,8 milyon kişinin randevu almasına rağmen muayeneye gitmediğini söyledi.

Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na konuşan Bakan Koca, şunları söyledi:

"Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir adım attık. Gitmeyeceği randevuyu iptal etmeyenler 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacak. Ancak ani rahatsızlığı nedeni ile acil servise gitmesine veya bir başka rahatsızlığı nedeni ile ilgili branş doktoruna muayene olmasına kısıtlama söz konusu değil.

MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda yüzde 30 iken, bu oran ekim ayında yüzde 25'e indi, şu anda yüzde 21'de, hedefimiz ise yüzde 10'un altı. Bundan sonra, 'Oradan da buradan da randevu alayım, sonrasına bakayım' dönemi kapanıyor."

HPV aşısı '18 yaş üzerine' ücretsiz yapılacak

Fahrettin Koca, HPV aşısıyla ilgili de "18 yaş üzerinde olanlara rahim ağzı kanseri aşısı yapılması için çalışmamızı son noktaya getirdik. HPV aşısı yakında ulusal aşı takvimine alınacak ve ücretsiz yapılacak. Ayrıca, yerli tanı kiti de geliştirdik. Yurtdışında maliyeti 16 dolar (yaklaşık 300 TL) olan kit, Türkiye'de 3-3,5 dolara (65 TL) mal edilecek. HPV'nin yaygın ve yoğun taramasına da başlayacağız" diye konuştu.

'3-4 haftaya kadar ilaç sorunun aşılacağını tahmin ediyoruz'

Bakan ilaç krizine ilişkinse şunları söyledi:

"İlaç konusunda üretimi ve ihracatı dikkatle takip ediyoruz. İlaçlarımızın değer bazında yüzde 53'ü, kutu bazında ise yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor. Hammadde fiyatlarındaki artış, tedarik sorunları, ilaç fiyatlarında güncelleme ihtiyacını ortaya çıkardı. 5 AB ülkesinden en düşük olanının ilaç fiyatını baz alıyor ve ülkemizdeki bir önceki yıl Euro kuru ortalamasının yüzde 60'ını esas olarak firmalara ödeme yapıyoruz.

Hatta SGK da bu fiyat üzerinden yüzde 40'a kadar iskonto talep edebiliyor. Şu an ilaç ihracatında antibiyotikler başta olmak üzere kısıtlama kararımız var. Firmalara, 'Piyasa doygunluğu sağlansın. Bunu görelim. İhracat iznini verelim' diyoruz. 3-4 haftaya kadar bu sorunun aşılacağını tahmin ediyoruz."