Bakan Koca: Mardin'deki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkisinde freni patlayan TIR'ın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada hayatın kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mardin Derik'te bir TIR'ın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum."