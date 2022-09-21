Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok

Ankara'da açılacak Etlik Şehir Hastanesi'ne verilen hasta garantisi nedeniyle Ankara Onkoloji Hastanesi ile birlikte Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi'nin kapatılacağı iddia edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanesinin açılışı sebebiyle bu hastanelerin kapatılacağı iddialarının "asılsız" olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Koca "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok" ifadesini kullandı.