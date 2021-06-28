Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre yüz bin nüfusa karşılık gelen haftalık koronavirüs vaka sayısını içeren haritayı Twitter hesabından paylaştı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu. Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken, en az vaka Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

Koca "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" ifadesini kullandı.