Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre önceki hafta her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 vaka görüldü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" diyen Koca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta olduğunu kaydetti.