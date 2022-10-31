Bakan Koca: 'Health Türkiye' markamızla merkez ülke haline gelmeyi hedefliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu.

"Şehir hastanelerimizde verdiğimiz hizmet, küresel anlamda gıpta ile bakılan bir seviyededir" diyen Koca, "Health Türkiye' markamızla, ülkemizin sağlık turizmi alanında tercih edilmesini sağlayarak bu alanda dünyada merkez ülke konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Dünyada yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde olan sağlık turizmi pazarından ülkemizin hak ettiği gelire ulaşması yönünde gayretlerimiz artarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Programını 28 Ekim'de açıkladığınız 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketimiz, kısa adıyla, USHAŞ tarafından hazırlanan ülkemizin uluslararası sağlık hizmetleri markası 'Health Türkiye'nin lansmanını da himayelerinizde gerçekleştiriyoruz. Tüm gayretlerimiz Türkiye’nin liderliğinizde yükselen yıldızını önümüzdeki yüzyılda da parlatmaktır. 20 yılda Türk sağlık sistemine yaptığımız yatırımlar ortadadır. Bugün, en büyük hayalim dediğiniz şehir hastanelerimizde verdiğimiz hizmet, küresel anlamda gıpta ile bakılan bir seviyededir. Şimdi bu alt yapının tüm dünyaya hizmet vereceği, akademik bir statü ile küresel bir marka olarak atılımları hayata geçirme zamanıdır.

'Health Türkiye' markası, Uluslararası Sağlık Turizmi Hizmetleri için geliştirilen resmi web portalını, 6 dilde, 7/24 hizmet veren Uluslararası Hasta Destek Hattı ve memnuniyet anketlerini, sağlık eğitimi alanındaki tecrübemizi paylaşmak amacıyla oluşturduğumuz USHAŞ Akademi'yi, ülkemizin sağlık alanında uluslararası tanıtımına yönelik Sağlık İş Forumu ve fuar organizasyonlarını kapsayacak şekilde, Cumhurbaşkanlığı 2023 stratejik planımızda yer aldığı haliyle devreye giriyor.

''Go Türkiye' ile tam entegre şekilde çalışıyoruz'

Güçlü kamu ve özel sağlık tesislerimizle, nitelikli sağlık insan gücümüzle, yüksek teknolojik altyapımız ve hizmet kalitemizle sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu 'Health Türkiye' markası altında tüm dünyaya duyuracağız. 'Health Türkiye' markamızla, ülkemizin sağlık turizmi alanında tercih edilmesini sağlayarak bu alanda dünyada merkez ülke konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Dünyada yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde olan sağlık turizmi pazarından ülkemizin hak ettiği gelire ulaşması yönünde gayretlerimiz artarak devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın programı olan 'Go Türkiye' ile tam entegre şekilde tanıtım çalışmalarımıza devam ediyoruz."