Bakan Koca Hatay'da konuştu: Yapılacak duyuruya kadar musluk suyu içilmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay sahra hastanesinde genel durum değerlendirmesi toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hatay'da depremin ilk günündün itibaren neredeyse yapıların hepsi boştu. Hatay'da 4'ü olay yerinde 2'si hastanede hayatını kaybetti. 562 kişi ise yaralandı" diyen Koca, hasarlı hastanelerle ilgili de bilgi verdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Reyhanlı, İskenderun B Bloğu, Kırıkhan Devlet Hastaneleri yapılan taramada hafif hasarlı ve kullanılabilir durumdadır. Buna rağmen tahliye edilmiştir. Tedavisi süren bazı yoğun bakım hastalarımız Ankara, Adana ve Dörtyol hastanelerine tahliye edilmiştir.

'Balcalı Hastanesi'nde orta düzeyli hasar tespit edildi'

Bu hastanelerimiz yakında tam kapasiteyle hizmet verecektir. Oluşan hassasiyetleri yine de anlıyorum. Fakat yine de unutulmamalıdır ki yayılan haberler özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızı da endişeye sevk ediyor. Çok dikkatli olmamız gerekmez mi? Zaman demek can demekti. Bahsi geçen konuda ayrı bir başlık açıyorum. Adana Çukurova Üniversite Balcalı Hastanesi'nde orta düzeyli hasar tespit edilmiştir. Vakit kaybetmeden hastaları diğer hastanelere gönderdik.

'Musluk suyunu asla içme suyu olarak kullanmıyoruz'

Çok insani olan sorumluluğu, halkımızın güvenini örseleyen kişiden de bekliyoruz. Bugün halkı üzen yarın buna üzülür. Zaman sağlık sistemini sarsma zamanı değil. Biçme ve temizlik için kullanılan suları hastalığa yol açıp açmaması bakımından gözetiyoruz. Bir süre daha bu suları kullanmamanızı istiyoruz. Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği duyuracak. O zamana kadar musluk suyu şebeke suyu temizlik için kullanılabilecek. Musluk suyunu asla içme suyu olarak kullanmıyoruz."