Bakan Koca: Geçen hafta 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Geçen Haftanın Aşı Raporu" notuyla yaptığı paylaşımda "14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kentte dün itibarıyla toplam 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık" diye belirtti.