Bakan Koca: Geçen hafta 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de geçen hafta 7 milyon 776 bin 326 doz koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Geçen Haftanın Aşı Raporu" notuyla yaptığı paylaşımda "14 Haziran saat 00.00’dan 20 Haziran 23.59’a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kentte dün itibarıyla toplam 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık" diye belirtti.

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