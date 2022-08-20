Bakan Koca: Gaziantep'teki kazada toplam yaralı sayısı 31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki trafik kazasına ilişkin açıklamasında, "15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı." dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep Nizip’te meydana gelen, 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında, sonradan ulaşılanlarla birlikte yaralı sayısı toplam 31 olmuştur. 9’unun durumu maalesef ağır, bir kişi ameliyata alındı. Yaralılarımızın tedavisi için bütün imkânlar seferber edilmiştir."