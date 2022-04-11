Bakan Koca: Fahrettin Koca’yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

Son günlerde test sayılarının azalmasıyla birlikte vaka sayılarında da büyük düşüş yaşandı. Bakanlığın açıkladığı son verilere göre; yapılan 172 bin 461 test sonrası 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi.

Azalan vaka sayısıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, “Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz :) Bugünkü vaka sayısı: 5.609” ifadelerini kullandı.