Bakan Koca, en çok vaka görülen illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca'nın açıkladığı haritaya göre; 916,03 vaka ile Ankara, 906,79 ile Kırşehir, 868,4 ile Amasya ilk üçte yer aldı. Vaka sayısının en az görüldüğü il ise 31,83 vaka ile Şırnak oldu.

Bakanlığın verilerine göre; 100 bin nüfusa karşılık gelen 916,03 vaka ile Ankara ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 906,79 vaka ile Kırşehir ve 868,4 ile Amasya izledi.

Vakanın en az görüldüğü il ise 31,83 vaka ile Şırnak oldu. Şırnak'ı, 37,34 vaka ile Van ve 60,02 vaka ile Hakkari takip ederken aynı kriterlere göre İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de ise 456,19 vakanın tespit edildiği duyuruldu.