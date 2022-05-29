Bakan Koca duyurdu: Toplu taşımada maske kuralı kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, Maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."