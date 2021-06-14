Bakan Koca duyurdu: SGK'li tüm işçi ve memurların aşılanmasına başlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ye kayıtlı tüm işçi ve memurların koronavirüse karşı aşılanması için yarından itibaren randevuların başlayacağını duyurdu.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" ifadesini kullandı.