Bakan Koca duyurdu: Madende ölen işçi sayısı 22'ye yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK maden ocağındaki patlama sonucu yaşamını yitiren işçilerin sayısı 22'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bartın’da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 vatandaşımızı kaybettik. Her birine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Koca "Yaralılardan 8’i yoğun bakımda, 4’ü serviste tedavi görüyor. 5 yaralı ise alanda kurulan Acil Müdahale Merkezinde. 2 Ambulans Uçak, yoğun bakımdaki hastalardan 1’ini Ankara’ya, 5’ini ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Yanık Merkezine ulaştırmak üzere harekete geçti" diye belirtti.