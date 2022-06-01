Bakan Koca duyurdu: Covid-19 tablosu günlük yayınlanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan itibaren Covid-19 Tablosu'nun haftalık olarak bakanlığın sitesinden yayınlanacağını duyurdu.

Koca Twitter hesabından "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak." açıklamasını yaptı.