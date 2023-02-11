Bakan Koca: Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 327'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 327'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaralı sayısı ise 80 bin 278 oldu.

Koca, yaptığı basın açıklamasında, salgın hastalıklar, gönüllü sağlık personeli ve depremzede yakınları bulunan sağlık personellerine ilişkin alınan son kararları açıkladı.

Koca, “Tüm deprem bölgesinde sağlık sistemi çalışıyor. Gönüllü olmak isteyen sağlık görevlileri İl Sağlık Müdürlüklerine bilgi vermelidir. Afet bölgesinde mobil eczaneler hizmete başladı. Depremzede yakınları bulunan sağlık personeli için idari izinli sayılacak düzenleme hazırlandı. Bölge hastanelerimizde acil hastalarımız azalmış durumdadır. Bölgede saldın hastalıklara karşı önlem alınıyor, kuduz ve tetanos aşıları bölgeye sevk edildi.” dedi.