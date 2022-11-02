Bakan Koca: Bir madenci taburcu oldu, diğer bir madenci yoğun bakımdan çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören bir madencinin taburcu edildiğini, yanık tedavisi gören bir madencinin ise yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil" bilgisini verdi.