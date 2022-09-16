Bakan Koca: Bakanlığa geçiş için hekimlerden rekor talep var

Sağlık Bakanlığı'na atama talebinde bulunan hekim sayısının 7 bini aştığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu talep sayısına ilk defa ulaşıldığını belirtti.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep. Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000’i geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın."