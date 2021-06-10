Bakan Koca açıkladı: Aşılamaya üç grup daha dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı programına yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da dahil edileceğini açıkladı.

Koca, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor" dedi.

​Koca ayrıca berber ve kuaförlerin de programa dahil edildiğini söyledi.

Koca, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz" dedi.

Koca, ayrıca avukatlara yaş sınırlamasının kalktığını duyurdu.

Koca, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler" dedi.